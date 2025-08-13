Φωτιά στην Πάτρα: Στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στον Μπάλα οι φλόγες – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Η καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα προκάλεσε ζημιές και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών, όπου έφτασαν οι φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης (13/8), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανδρέας Αλεξόπολος/Intime

Προηγουμένως απεγκλωβίστηκαν οι μοναχές από το μοναστήρι του Μπάλα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό κατοίκων και οικόσιτων ζώων στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εκκενώθηκε και το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους και χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος, μετά από τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ανδρέας Αλεξόπολος/Intime

Τέλος, εκκενώθηκε και το το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο.