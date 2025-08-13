Πιο καταστροφικές οι φωτιές στην Ευρώπη – Κάηκαν διπλάσιες εκτάσεις από ότι πριν 20 χρόνια

Ανησυχία προκαλεί στους Ευρωπαίους αξιωματούχους η ένταση των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων και η ενίσχυση των ανέμων κάνουν τις φωτιές πιο καταστροφικές. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τόσο για τον τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του πύρινου εφιάλτη, όσο και για τις καταστροφές που προκαλεί.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι πυρκαγιές, που προκλήθηκαν από εμπρησμούς ή κεραυνούς και ενισχύθηκαν από τον καύσωνα και τους ισχυρούς ανέμους, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη νότια Ευρώπη την Τετάρτη, καίγοντας σπίτια και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Όπως ανέφερε έρευνα που δημοσίευσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της ΕΕ, οι πυρκαγιές στην Ευρωζώνη έχουν επηρεάσει σχεδόν 440.000 εκτάρια (1.700 τετραγωνικά μίλια) μέχρι στιγμής το 2025, ποσότητα διπλάσια από τον μέσο όρο της ίδιας περιόδου από το 2006.

Εκκενώσεις και θύματα

Στο δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters γίνεται εκτεταμένη κάλυψη στην καταστροφική φωτιά στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει, «οι αρχές διέταξαν την εκκένωση μιας πόλης περίπου 7.700 κατοίκων κοντά στην Πάτρα την Τρίτη και εξέδωσαν νέες προειδοποιήσεις την Τετάρτη, συμβουλεύοντας τους κατοίκους δύο κοντινών χωριών να απομακρυνθούν.

Στα ελληνικά νησιά της Χίου, στα ανατολικά, και της Κεφαλονιάς, στα δυτικά, τα οποία είναι δημοφιλή στους τουρίστες, οι αρχές είπαν στους ανθρώπους να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές καθώς οι φωτιές επεκτείνονταν.

Στην Ισπανία, ένας εθελοντής πυροσβέστης πέθανε από σοβαρά εγκαύματα και αρκετοί άνθρωποι νοσηλεύτηκαν. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρισκόταν σε ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο 35χρονος άνδρας προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην πόλη Νογαρέχας, στην κεντρική περιοχή της Καστίλης και Λεόν, όταν παγιδεύτηκε στη φωτιά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Ήταν το έκτο άτομο που πέθανε φέτος από πυρκαγιές στην Ισπανία. Άλλοι νεκροί περιλαμβάνουν δύο πυροσβέστες στην Ταραγόνα και την Άβιλα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Εμπρησμοί και κίνδυνοι

Ο Αλεξάντερ Χελντ, ανώτερος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση πυρκαγιών στο Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο, δήλωσε ότι η εργασία σε απροετοίμαστες περιοχές θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των πυροσβεστών. Πρόσθεσε ότι οι αρχές θα πρέπει να προετοιμάζονται δημιουργώντας ζώνες ανάσχεσης και καθαρίζοντας την εύφλεκτη βλάστηση.

«Φανταστείτε ένα βιομηχανικό κτίριο χωρίς πυρανιχνευτές, χωρίς συστήματα καταιονισμού, χωρίς πυράντοχες πόρτες και χωρίς διαδρομές διαφυγής - οι πυροσβέστες απλά θα αρνούνταν να μπουν, αλλά στο τοπίο μας περιμένουμε από αυτούς να το κάνουν», είπε ο Χελντ.

Η επένδυση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως στη διαχείριση των δασών θα μπορούσε να σώσει 9,9 εκατομμύρια εκτάρια - μια περιοχή στο μέγεθος της Πορτογαλίας - και 99 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και τις εργασίες αποκατάστασης μετά, σύμφωνα με την Greenpeace.

Η Ισπανίδα Υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Άγκεσεν, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό SER ότι πολλές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα θεωρούνται έργο εμπρηστών λόγω της «σφοδρότητάς» τους. Ένας πυροσβέστης συνελήφθη την Τρίτη για πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή της Άβιλα, βόρεια της Μαδρίτης, πριν από δύο εβδομάδες, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνούσε μια 63χρονη γυναίκα για φερόμενη πρόκληση πυρκαγιών στην περιοχή Μουχία της Γαλικίας τον Αύγουστο.

Συνθήκες στα άλλα μέτωπα

Κεραυνοί έχουν προκαλέσει άλλες πυρκαγιές. Την Τρίτη, λίγο μετά τις 5 μ.μ., η πυροσβεστική της Ανδαλουσίας δέχτηκε πληθώρα κλήσεων από κατοίκους που ανέφεραν πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό σε δάσος με καστανιές και βελανιδιές στο Λος Ρομέρος, βόρεια της πόλης Ουέλβα. Η πυρκαγιά οδήγησε στην εκκένωση περίπου 250 κατοίκων, αλλά σε μεγάλο βαθμό τέθηκε υπό έλεγχο μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Μια πυρκαγιά στην Τρανκόσο της Πορτογαλίας, που καίει από το Σάββατο, επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ένας κεραυνός αναζωπύρωσε μια περιοχή που θεωρούνταν ασφαλής, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στην Αλβανία, ο Υπουργός Άμυνας, Πίρο Βένγκου, δήλωσε ότι ήταν μια «κρίσιμη εβδομάδα», με αρκετές μεγάλες πυρκαγιές να καίνε σε όλη τη χώρα. Περίπου 10.000 πυροσβέστες, στρατιώτες και μονάδες έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας πάλεψαν με συνολικά 24 πυρκαγιές την Τετάρτη, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. Οι φλόγες έφτασαν σε δύο χωριά στο κέντρο της χώρας, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, παίρνοντας μαζί τους τα ζώα τους.

Η Ισπανία βρισκόταν στη 10η ημέρα ενός καύσωνα που κορυφώθηκε την Τρίτη με θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου, και ο οποίος αναμενόταν να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, καθιστώντας τον έναν από τους μακροβιότερους που έχουν καταγραφεί. Ο Πάπας Λέων μετέφερε το εβδομαδιαίο του ακροατήριο από την πλατεία του Αγίου Πέτρου σε κλειστό χώρο στο Βατικανό, «για να μείνει λίγο μακριά από τον ήλιο και την ακραία ζέστη», καθώς το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για 16 πόλεις την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να κορυφωθούν στους 39 °C στη Φλωρεντία.