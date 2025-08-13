Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέκρινε το αίτημα για πυροσβεστική βοήθεια στην Ελλάδα
«Πράσινο φως» για την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και το Μαυροβούνιο άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Πράσινο φως» για την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και το Μαυροβούνιο άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (13/8) ότι το αίτημα των χωρών που έχουν πληγεί από τον πύρινο εφιάλτη εγκρίθηκε και ότι ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο, ενώ η Επιτροπή θα κινητοποιήσεις πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα, έπειτα από το αίτημά της για βοήθεια.