Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέκρινε το αίτημα για πυροσβεστική βοήθεια στην Ελλάδα

«Πράσινο φως» για την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και το Μαυροβούνιο άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (13/8) ότι το αίτημα των χωρών που έχουν πληγεί από τον πύρινο εφιάλτη εγκρίθηκε και ότι ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο, ενώ η Επιτροπή θα κινητοποιήσεις πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα, έπειτα από το αίτημά της για βοήθεια.

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We're mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025



