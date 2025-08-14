Δεύτερη νύχτα αγωνίας σε Αχαΐα και Χίο, ανεξέλεγκτες οι φλόγες - Καλύτερη εικόνα σε Πρέβεζα και Άρτα

Δεύτερη νύχτα αγωνίας ζουν κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας και της Χίου. Ειδικότερα, μια αναζωπύρωση το βράδυ της Τετάρτης σήμανε κόκκινο συναγερμό καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα σπίτια της Αρόης και του Άγιου Παντελεήμονα, στα περίχωρα της Πάτρας. Στην Αρόη που έχει εκκενωθεί, η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια ενώ μάχη δόθηκε και στο μέτωπο του Αγίου Παντελεήμονα με διάσπαρτες εστίες. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην περάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Σημειώνεται πως αργά το απόγευμα της Τετάρτης η ΕΛΑΣ η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε μία σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό ενώ υπήρξε πληροφορία και για δύο προσαγωγές υπόπτων για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα. Συγκινητικές είναι οι εικόνες από τις διασώσεις ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές κοντά στην Πάτρα όπου οι μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν για δεύτερη ημέρα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο και το «Κωνσταντοπούλειο» γηροκομείο.

Ανάλογη ήταν η εικόνα αργά το βράδυ και στη Χίο όπου οι φλόγες έχουν καταπιεί χιλιάδες στρέμματα γης κι έχουν περάσει από οικισμούς. Στο χωριό Κηπουριές στη Χίο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι φλόγες έχουν μπει στο χωριό. Το πύρινο μέτωπο είναι τεράστιο ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες εστίες.



Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο. Ειδικότερα, σε ύφεση βρίσκονται τα τρία μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζα. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα. Στη Ζάκυνθο, αργά το βράδυ της Τετάρτης δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.



109 πυρκαγιές σε εξέλιξη – 48 το τελευταίο 24ωρο

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που έκανε το απόγευμα, τόνισε οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλη την Ελλάδα με 109 πυρκαγιές συνολικά σε όλη τη χώρα, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.



Το ΕΚΑΒ πραγματοποίησε συνολικά 71 διακομιδές ανθρώπων σε νοσοκομεία από τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Χίο. Μόνο από την από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πρέβεζα, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία 37 άνθρωποι.



Ο κ. Βαρθακογιάννης υπογράμμισε για μια ακόμα φορά ότι και για την Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας και έκανε δραματική έκκληση στους πολίτες, για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.

Διατίθενται από τις Ένοπλες Δυνάμεις χώροι φιλοξενίας για πυρόπληκτους σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από οδηγία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη, διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στην Πάτρα διατίθεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού, ενώ στο Μεσολόγγι διατίθεται το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων.

Δείτε πώς κάλυψε live το flash.gr τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα.