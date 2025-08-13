Έρευνες για εμπρησμούς στις τελευταίες πυρκαγιές - Ποια στοιχεία βάζουν στο μικροσκόπιο οι Αρχές

Την Τετάρτη έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ ότι πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Αχαΐα ενώ υπήρξαν πληροφορίες και για άλλες δύο προσαγωγές ατόμων. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές και συλλέγουν στοιχεία, μαρτυρίες, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τις τελευταίες πυρκαγιές που έκαψαν δασικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα παρακάτω στοιχεία:

Συχαινά Πάτρας

Στα Συχαινά της Πάτρας, ελέγχονται μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις δύο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Βασιλικό-Ίσωμα Αχαΐας

Στο Βασιλικό-Ίσωμα Αχαΐας, το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν σοβαρές ενδείξεις, στοιχεία και μαρτυρίες, τις οποίες εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων, να ταλαντώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων προκαλώντας σπινθήρες.

Χίος

Στα Νεμούρια Χίου, η μεγάλη πυρκαγιά, εξετάζεται να προέρχεται από πυλώνες υψηλές τάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζεται από τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.



Γυμνότοπος Φιλιππιάδας

Στη φωτιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας Πρεβέζης, υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό που απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, μέσα σε δασώδη περιοχή, να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Στη φωτιά που ξέσπασε στο Φλάμπουρα Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό, που κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του, που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Μύτικα Πρέβεζας

Στον Μύτικα Πρέβεζας η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο και στην Καστροσυκιά από παράνομη χωματερή κοντά στη θαλάσσια περιοχή.

Ζάκυνθος

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικό υλικό, που οδηγούν σε έναν παλιό γνώριμο των αρμόδιων Αρχών. Πρόκειται για έναν 59χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο χαρακτηρισμένος πυρομανής, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και είναι και πάλι ύποπτος.

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας, όπου ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών, στις 03:00, 03:30 και 04:10, τα ξημερώματα της Τρίτης, σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης, υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις, που κατευθύνουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς

Σημειώνεται ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν συλληφθεί 38 άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση και 248 για εμπρησμούς από αμέλεια. Μόνο τον Ιούλιο συνελήφθησαν 46 άτομα και σε 97 επιβλήθηκαν πρόστιμα (313.600 ευρώ).

