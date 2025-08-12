Συναγερμός στη Δροσιά: Εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός μέσα στο δάσος - Προσαγωγή ενός υπόπτου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (12/8) στην Αστυνομία όταν ένας άνδρας εντόπισε μέσα στο δάσος της Δροσιάς έναν εμπρηστικό μηχανισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ στη μέση υπήρχε μπουκαλάκι με εύφλεκτο υγρό (βενζίνη) και από πάνω ένα κεράκι ρεσώ.

Ο πολίτης που βρήκε τα γκαζάκια ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και κλιμάκιο της ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον ύποπτο μηχανισμό. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική, έχει γίνει και η προσαγωγή ενός υπόπτου.

Σημειώνεται πως έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.