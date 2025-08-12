Συναγερμός στον Κολωνό - Εξαφανίστηκε 16χρονη από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό από την εξαφάνιση μιας 16χρονης από δομή φιλοξενίας.

Όπως έγινε γνωστό από το «Χαμόγελο του Παιδιού» την προηγούμενη Τρίτη 5 Αυγούστου 2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Κολωνού, η 16χρονη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (12/08) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.



Η 16χρονη έχει ύψος 1,57 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντή μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο πάντα τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.



Περισσότερες πληροφορίες:



Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης



«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: 116000@hamogelo.gr