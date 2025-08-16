Συναγερμός στη Λάρισα - Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό των τρένων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 13χρονης στη Λάρισα.

Στις 07/08/25 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Λάρισας και συγκεκριμένα από τον σταθμό των τρένων, το 13χρονο κορίτσι.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Το κορίτσι έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, έχει ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα με τιράντες, πράσινο σορτς παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.



Περισσότερες πληροφορίες:



Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης



«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: 116000@hamogelo.gr