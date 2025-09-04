Συναγερμός στα Ιωάννινα: Ολλανδή τουρίστρια εξαφανίστηκε στο Ζαγόρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό μιας Ολλανδής τουρίστριας, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή του κεντρικού Ζαγορίου στα Ιωάννινα.

Η γυναίκα ουσιαστικά εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια του συζύγου της, ενώ βρίσκονταν στη Σκάλα Βραδέτου στην θέση Μπελόη.

Εκείνος είχε απομακρυνθεί για να βγάλει φωτογραφίες και επιστρέφοντας δεν βρήκε κανένα ίχνος της γυναίκας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, αφού αρχικά, όπως ισχυρίζεται ο άνδρας, την αναζήτησε χωρίς αποτέλεσμα, κάλεσε βοήθεια μέσω του 112.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, δύναμη της ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και στελέχη της ΕΛΑΣ καθώς και ασθενοφόεο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να καλυφθεί κάθε ανάγκη για διάσωση ή παροχή πρώτων βοηθειών.