Φωτιά τώρα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Δασική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στον Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Μάλιστα, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο ζητείται από όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 20 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.