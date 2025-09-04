Φωτιά τώρα στην περιοχή Βρίσα Λέσβου - Μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στην περιοχή Βρίσα της Λέσβου.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο αποτελείται από δύο μεγάλες εστίες φωτιάς, οι οποίες μαίνονται σε μεγάλη έκταση στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.

Ειδικότερα, στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της 12ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ήχησε και το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.