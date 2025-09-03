Φωτιές: 473.930 στρέμματα κάηκαν το καλοκαίρι του 2025 - Η πέμπτη χειρότερη χρονιά της 20ετίας

Στον «κατάλογο» με τις πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές της Ελλάδας μπαίνουν αυτές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το meteo.gr, το 2025 είναι η πέμπτη χειρότερη χρονιά την τελευταία 20ετία.

Το φετινό καλοκαίρι στιγματίστηκε από τις απώλειες δασικών και αγροτικών εκτάσεων σε μια σειρά από περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανέλυσε το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών / Meteo Gr, από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα. Το γεγονός αυτό κατατάσσει το 2025 στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων 20 ετών μέχρι στιγμής.

meteo.gr

Οι 8άδα των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών

Παρακάτω παρατίθενται οι οκτώ πιο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που ταλάνισαν τη χώρα το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό είναι:

Άρτα

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Φενεός – Κορινθία

Κερατέα – Αττική

Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά)

Επισημαίνεται ότι οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές άφησαν πίσω τους 260.000 καμένα στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης του έτους. Ειδικότερα όσον αφορά το νησί της Χίου, έγινε στάχτη περίπου το 15% της συνολικής έκτασής του. Παράλληλα, η πυρκαγιά στον Φενεό Κορινθίας έκαψε τμήματα παρθένου δάσους.