Φωτιά σε τρία μέτωπα στη Μεσσηνία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική από το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε τρία διαφορετικά μέτωπα στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα, οι φωτιές εντοπίζονται στις περιοχές Τρίοδο, στο Στρέφι του Δήμου Μεσσήνης, αλλά και στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, κοντά στην πίστα καρτ.

Στις περιοχές του Αβραμιού έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 36 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αβραμιό Μεσσήνης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας. Να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό και τον πλήρη έλεγχο των μετώπων.