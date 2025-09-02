Φωτιά στις γραμμές του προαστιακού της Πάτρας: Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό

Στην σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αρχές της Πάτρας, καθώς κατηγορείται για εμπρησμό. Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα δύο άτομα.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν να συλλάβουν και τους γονείς του 14χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του.

Άμεση η κατάσβεση της φωτιάς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 14χρονος, καθώς και τα δύο άτομα που αναζητούνται, κατηγορούνται για την πρόκληση της πυρκαγιάς σε καλαμιές σε στάση προαστιακού σιδηροδρόμου στην Πάτρα, η οποία κατεσβέσθη άμεσα από την Πυροσβεστική.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά, τον 14χρονο και τον προσήγαγαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 14χρονου κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.

Hellenic Train: Η ανακοίνωση για το περιστατικό

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».