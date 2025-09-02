Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι (εικόνες, βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης 02/09 σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι επί της οδού Χρυσοστόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς οι φλόγες έχουν καταστρέψει ολοσχερώς την οροφή του κτιρίου ενώ η φωτιά καίει και στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γίνεται λόγος για ενδεχόμενο να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο εντός της επιχείρησης, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκε όσο προχωρούσε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Γιάννης Κέμμος flash.gr

«Έπεσαν πολλές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ευτυχώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Περιστερίου, Παναγιώτη Λύκος, μιλώντας στο Orange Press.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, πριν «περάσει» σε άλλα, παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Παράλληλα γίνεται συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι / Γιάννης Κέμμος flash.gr

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους γύρω από την επιχείρηση που φλέγεται.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.