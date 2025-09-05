Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Update: 08:59
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής (5/9), σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη συμβολή της οδού Ελευσινίων με τη Λένορμαν, στο Μεταξουργείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και 4 οχήματα, καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα.