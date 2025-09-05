Ελλάδα Φωτιά Μεταξουργείο Απεγκλωβισμός Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Γιάννης Κέμμος
Γιάννης Κέμμος
Update: 08:59

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής (5/9), σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη συμβολή της οδού Ελευσινίων με τη Λένορμαν, στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και 4 οχήματα, καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Μεταξουργείο Απεγκλωβισμός Πυροσβεστική

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader