Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω απειλής

Ελλάδα Φωτιά Αγία Παρασκευή Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ενοίκους. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί του Σαββάτου 06/09 καθώς δέχτηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στον δεύτερο όρο σε πολυκατοικία επί της οδού Δερβενακίων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Αγία Παρασκευή Πυροσβεστική

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader