Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί του Σαββάτου 06/09 καθώς δέχτηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στον δεύτερο όρο σε πολυκατοικία επί της οδού Δερβενακίων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.