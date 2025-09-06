Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή - Στο σημείο η Πυροσβεστική
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ενοίκους. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί του Σαββάτου 06/09 καθώς δέχτηκε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στον δεύτερο όρο σε πολυκατοικία επί της οδού Δερβενακίων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.
Στο σημείο έσπευσε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα.