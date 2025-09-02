Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Δεν χωρούν να περάσουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (2/9) στην Πυροσβεστική καθώς φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Σπύρου Λάμπρου στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο που εξελίσσεται η φωτιά καθώς δεν χωρούν να περάσουν λόγω των παρκαρισμένων ΙΧ.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Παράλληλα, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από τον τέταρτο όροφο, το οποίο και αναμένεται να παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Πατήσια, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από τον τέταρτο όροφο, το οποίο και αναμένεται να παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις. pic.twitter.com/KVVPX4Vg65 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 2, 2025

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr