Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Δεν χωρούν να περάσουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (2/9) στην Πυροσβεστική καθώς φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.
Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Σπύρου Λάμπρου στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο που εξελίσσεται η φωτιά καθώς δεν χωρούν να περάσουν λόγω των παρκαρισμένων ΙΧ.
Παράλληλα, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από τον τέταρτο όροφο, το οποίο και αναμένεται να παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.