Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που γέννησε σπίτι πριν πεθάνει - «Έφυγε» μπροστά στα παιδιά της

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία στα Πατήσια προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές, μετά τον εντοπισμό μιας εγκύου γυναίκας νεκρής, όπως και του νεογνού της, σε διαμέρισμα στην οδό Σκρα, το βράδυ της Τετάρτης (3/9).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η 34χρονη γυναίκα φέρεται να γέννησε μόνη της μέσα στο διαμέρισμα και στη συνέχεια να άφησε την τελευταία της πνοή. Δίπλα της εντοπίστηκε και το βρέφος, δυστυχώς νεκρό και αυτό.

Η γυναίκα ήταν ήδη μητέρα δύο άλλων παιδιών, τριών και πέντε ετών.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε και ο σύντροφός της από τη Γεωργία. Η αστυνομία φέρεται να εντόπισε και ένα ψαλίδι, το οποίο πιθανώς χρησιμοποίησε η γυναίκα στην προσπάθειά της να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Πάντως, ο σύντροφός της, επίσης 34 ετών, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γύρισε στο σπίτι και αντίκρισε την γυναίκα νεκρή, μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα της ήταν το νεογέννητο χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά καθαρό.

Τα παιδιά της μάρτυρες της τραγωδίας

Ιδιαίτερα ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι τα δύο μικρά παιδιά της 34χρονης βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του θανάτου της.

Όταν εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα, ένα από τα παιδιά ήταν στο δωμάτιο με την νεκρή μητέρα του ενώ το άλλο στο διπλανό δωμάτιο.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, διαπιστώνεται ότι η γυναίκα είχε μπει μεν στο ένατο μήνα αλλά δεν αναμενόταν να γεννήσει την ημέρα του θανάτου της. Λέγεται ακόμη ότι η άτυχη γυναίκα φέρεται να ήταν με κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες, είχε βήχα και ενδεχομένως την είχε επισκεφτεί ένας παθολόγος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που πηγάζουν από μαρτυρίες γειτόνων, το κινητό της ήταν χαλασμένο και δεν μπορούσε να καλέσει κάποιον.

Δεν εμπιστευόταν τους γιατρούς

Η 34χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται ότι ήταν κατά των γιατρών. Δηλαδή, δεν ήθελε να την παρακολουθούν ειδικοί και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είχε επισκεφτεί κανέναν γιατρό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία στο Flash.gr, η 34χρονη φέρεται να γέννησε και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι, μακριά από οποιαδήποτε ιατρικά παρέμβαση.

Μαρτυρία γειτόνισσας της άτυχης γυναίκας στα Πατήσια. pic.twitter.com/G3UefDUCHb — Flash.gr (@flashgrofficial) September 3, 2025

«Εμένα, απ' ότι μου είπε ο αδερφός της, έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά με το παιδάκι της πέθανε. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ευγενική. Εγώ από ό,τι έμαθα από μία γειτόνισσα έτσι είχε γεννήσει τα προηγούμενα παιδιά, στο σπίτι», δήλωσε γειτόνισσα της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στο Flash.gr.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της 34χρονης αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση.