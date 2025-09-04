Νέος Κόσμος: Δύο νεκροί, σε αποσύνθεση, με τραύματα από όπλο - «Άρχισε να μυρίζει και ειδοποιήσαμε»

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, καθώς βρέθηκαν δύο πτώματα σε προχωρημένη αποσύνθεση σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για έναν άνδρα, γεννημένο το 1951, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, και μια γυναίκα, σε πιο προχωρημένη αποσύνθεση, γεννημένη το 1937, με πιθανό τραύμα στο στήθος, επίσης από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες.

credits: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Η γειτόνισσα η οποία πρώτη ειδοποίησε για τη μυρωδιά που έβγαινε από το σπίτι ανέφερε: «Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη, Τετάρτη, κάθε μέρα και χειρότερα. Σήμερα ήταν ακόμη χειρότερα. Γύρισα πρώτα εγώ από τη δουλειά, μετά ήρθε ο άντρας μου και λέει "γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;" και εγώ είπα ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Τους ξέραμε τους παππούδες. Ο άντρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή. Μετά ήρθε ο διαχειριστής με την Αστυνομία, ανοίξανε την πόρτα και τους βρήκανε, νομίζω στον υπνοδωμάτιο».

«Η κυρία δεν έβγαινε πολύ, μόνο ο παππούς, αλλά τους είχαμε συναντήσει και τους δύο μαζί. Εγώ δεν είχα καταλάβει καν ότι ήταν άρρωστη, μια χαρά γυναίκα φαινόταν. Την στιγμή που μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι έλεγαν ότι ο άνδρας είχε σκοτώσει τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε», περιέγραψε η ίδια.

Γυναίκα που μένει στην ίδια πολυκατοικία, μιλά για το θρίλερ με τις δύο σορούς στον Νέο Κόσμο. pic.twitter.com/UJokGMfK9I — Flash.gr (@flashgrofficial) September 4, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρία μιας γειτόνισσας που μένει στην απέναντι πολυκατοικία, η γυναίκα του ηλικιωμένου ήταν βαριά άρρωστη. «Από ό,τι ξέραμε στον 4ο όροφο έμενε ένα ζευγάρι, ένας ηλικιωμένος κύριος με τη γυναίκα του που ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός, που τον συναντούσε ο σύζυγός μου. Ήταν βαριά άρρωστη και αυτός ήταν πολύ στεναχωρημένος και πρέπει να ήταν καιρό γιατί εμείς λείπουμε ήδη 1,5 μήνα, οπότε πρέπει να ήταν από πριν, δεν είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διαμέρισμα, που εκτυλίχθηκε το θρίλερ, βρίσκεται στην οδό Δίπλα στον Νέο Κόσμο στον 4ο όροφο, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν το απόγευμα της Πέμπτης στις 17:10.

credits: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Οι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο, ο ηλικιωμένος να πυροβόλησε και να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ανέλαβε την προανάκριση.

Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος