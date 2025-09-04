Πατήσια: «Βρήκα σε κώμα τη γυναίκα και το μωρό» λέει ο σύζυγος της 34χρονης που πέθανε μετά τη γέννα

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της 34χρονης στα Πατήσια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, αφού γέννησε το τρίτο της παιδί, που επίσης έχασε τη ζωή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου στην οδό Σκρα στα Πατήσια με την άτυχη γυναίκα να χάνει τη ζωή της την ώρα που έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της οικογένειάς της. Η 34χρονη είχε μπει στον μήνα της, ωστόσο δεν ήταν στις μέρες της να γεννήσει.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο είδαν τη γυναίκα ξαπλωμένη, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δυο παιδιά της, τα οποία φρόντισαν οι ίδιοι μετά το συμβάν.

Ο σύζυγός της, μιλώντας στο Mega, εξηγεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ: «Είμαι σε φάση που ετοιμάζω να κάνω την κηδεία της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου δεν είχε πάει στους γιατρούς γιατί ήταν μια χαρά, γιατρός, παθολόγος ήρθε στο σπίτι, την Κυριακή. Ήταν οι μέρες της και περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να μεταβούμε στο νοσοκομείο, εκεί γέννησε την πρώτη μου, το δεύτερο μου και τώρα για το τρίτο.

Και τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στο Αλεξάνδρα, και η κόρη μου και ο γιος μου. Την ώρα που πήγα να κάνω ένα μεροκάματο, δούλεψα και πήγα στο σπίτι και την είδα σε φάση σε κώμα και το μικρό και τη γυναίκα μου. Αφού τους τράβηξα και τους ακούμπησα και ήταν όλοι παγωμένοι».

«Η αστυνομία δεν είδε ψαλίδι»

Στην ερώτηση αν υπήρχε ψαλίδι απάντησε: «Όχι και η αστυνομία δεν είδε τίποτα. Δεν ήμουν εκεί καταρχήν, μπορεί και να το τράβηξε από μόνη της και να το έκοψε. Μια κοπέλα βοήθησε μόνο και εγώ να κάνουμε ΚΑΡΠΑ, ήρθε το ασθενοφόρο, η πρώτη μηχανή, είναι καταγεγραμμένο. Δεν πόναγε πουθενά, το μόνο ήταν μία ίωση μικρή, ότι πόναγε ο λαιμός από τα παγωμένα.

Από το μωρό τίποτα, όλα μια χαρά: ”Πονάς;”, ”όχι μια χαρά”. Βγήκαμε βόλτα, πηγαίναμε βόλτες γύρω, γύρω, όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης, περπατάγαμε για να μην έχει δυσκολία στο μωρό, όπως και στο πρώτο, όπως και στο δεύτερο.

Το τηλέφωνο που γύρισα εγώ στο σπίτι ήταν ήδη κλειστό, έμεινε από μπαταρία και δεν είχε την δυνατότητα να μιλήσει.

Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι μου το πρωί 9.15- 9.30, μετά τις 9.15, της λέω: ”ό,τι χρειαστείς χτύπα στην πόρτα ή φώναξε”, ”ναι” μου λέει, την αγκάλιασα, την φίλησα και έφυγα, ”ό,τι χρειαστείς εκεί”, ”ναι” μου λέει.

Η γυναίκα μου δεν ήταν παραμελημένη, εγώ την πρόσεχα σε κάθε στιγμή, από την αρχή του πρώτου παιδιού, στο δεύτερο, στο τρίτο».