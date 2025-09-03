Θρίλερ στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη σε διαμέρισμα και πέθανε - Δίπλα της νεκρό και το βρέφος

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια όπου μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα, στην οδό Σκρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα θρίλερ, καθώς η γυναίκα, Ελληνίδα 34 ετών, γέννησε μόνη της μέσα σε διαμέρισμα και στη συνέχεια πέθανε.

Δίπλα της βρέθηκε το βρέφος, δυστυχώς νεκρό και αυτό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και ο σύντροφός της από τη Γεωργία, ενώ βρέθηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποίησε ο τελευταίος προκειμένου να κόψει τον ομφάλιο λώρο της άτυχης γυναίκας.

Ο σύντροφός της, επίσης 34 ετών, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι γύρισε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα: νεκρή η γυναίκα μέσα σε αίματα και το νεογέννητο δίπλα της χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά καθαρό.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, διαπιστώνεται ότι η γυναίκα είχε μπει μεν στο ένατο μήνα αλλά δεν αναμενόταν να γεννήσει σήμερα.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την Αστυνομία, που κάνει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης. Επίσης, ο ιατροδικαστής αναμένεται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης.