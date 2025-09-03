Νύχτα τρόμου για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ληστές την ακινητοποίησαν μέσα στο σπίτι της - Πώς σώθηκε

Τον απόλυτο τρόμο μέσα στο ίδιο της το σπίτι βίωσε μία 26χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άντρες εισέβαλαν μέσα και την ακινητοποίησαν για να την κλέψουν. Η γυναίκα γλίτωσε τελικά τα χειρότερα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης (2/9), όταν ένοικος διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε στο «100» ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί που έφτασαν στην πολυκατοικία στην οδό Οδυσσέως, κατευθύνθηκαν προς τον έβδομο όροφο αναζητώντας το ύποπτο άτομο. Ωστόσο, αρχικά δεν είδαν κανέναν και ετοιμάστηκαν να φύγουν. Τους σταμάτησε όμως ένα βογγητό που ακούστηκε πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Έτρεξαν προς τα εκεί και τότε άκουσαν μια γυναικεία φωνή να φωνάζει «Βοήθεια!».

Ο κλέφτης άνοιξε την πόρτα

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα», φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να συνδράμουν στο περιστατικό.

Η 26χρονη φέρεται να περίμενε επίσκεψη από την παρέα της. Ακούγοντας το ασανσέρ, άφησε μισάνοιχτη την πόρτα, γεγονός που εκμεταλλεύθηκαν οι δύο δράστες, 42 και 39 ετών, για να «μπουκάρουν» στο διαμέρισμα και να την ακινητοποιήσουν. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα. Ο δεύτερος ξεκίνησε να ψάχνει στο διαμέρισμα με προφανή στόχο τη ληστεία.

Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Εκεί πήγε και η 26χρονη μαζί με την παρέα της για να δώσει κατάθεση. Σήμερα Τετάρτη (3/9) οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.