Ανάβυσσος: Εισέβαλαν σε σπίτι όπου διέμεναν Ουκρανοί - Πήραν χρήματα και κοσμήματα 230.000 ευρώ

Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε μονοκατοικία στην Ανάβυσσο στην οποία διαμένει τριμελής οικογένεια (πατέρας, μητέρα και η 27χρονη κόρη), με καταγωγή από την Ουκρανία, οι οποίοι εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν στο σπίτι.

Αφού αφαίρεσαν, από χρηματοκιβώτιο που παραβίασαν, το χρηματικό ποσό των 82.800 ευρώ, ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν επιπλέον κοσμήματα από τα υπνοδωμάτια. Η συνολική αξία των κοσμημάτων, που εκλάπησαν, κατ’ εκτίμηση των ιδιοκτητών, ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, αφαίρεσαν το καταγραφικό μηχάνημα βιντεοσκόπησης των χώρων του σπιτιού, ενώ πήγαν και στο πάρκινγκ, από όπου αφαίρεσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και το αυτοκίνητο της οικογένειας με το κλειδί του.

Συνολικά φαίνεται πως η λεία των διαρρηκτών ξεπερνά τα 240.000 ευρώ. Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

