Για διακοπές σε κατασκήνωση στην Καβάλα αναχώρησαν ΑμεΑ από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Την στήριξη της δημοτικής αρχής στους αδύναμους συμπολίτες μας τόνισε ο Στέλιος Αγγελούδης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Δροσερές βουτιές στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης στην εξοχή θα ζήσουν Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης για δεκαήμερες διακοπές σε κατασκήνωση στο Ορφάνι Καβάλας.

Με χαμόγελα και αγωνία μαζεύτηκαν μπροστά από το δημαρχείο όπου είχε δοθεί το ραντεβού για να επιβιβαστούν στα λεωφορεία

Διαβάστε περισσότερα για την αναχώρηση ΑμεΑ από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς κατασκήνωση στην Καβάλα

