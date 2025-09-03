«Γρίφος» ο θάνατος του 22χρονου στην Κόρινθο: «Κάποιοι ίσως ήθελαν το κακό του», λέει ο αδελφός του

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του μυστηριώδους θανάτου του 22χρονου άνδρα στην Κόρινθο, τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9).

Ο νεαρός μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στο λαιμό και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε από τον αδελφό του μέσα σε λίμνη αίματος, ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού τους στο Λέχαιο Κορινθίας. Η μητέρα και η αδερφή του που βρίσκονταν στο σπίτι, φέρονται να κοιμούνταν και να μην αντιλήφθηκαν το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα στον λαιμό, ένα επιφανειακό και ένα πιο βαθύ. Το εύρημα αυτό, όπως λένε αστυνομικές πηγές, απομακρύνει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του σπιτιού, παρότι ο αδελφός του 22χρονου είπε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του, καθώς είχαν «παρελθόν» μαζί του.

Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς και άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, με αρκετά ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει το ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα για τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου νεαρού.