Σκύδρα: «Λειτούργησα σαν άλλος» - Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία του συγχωριανού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας ,ο 76χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα- χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους. Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε.

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντας» του το δρόμο για τις φυλακές.

Οι διαφορές για τα... ροδάκινα

Όπως είχαν δηλώσει τα παιδιά του 72χρονου, μιλώντας στο MEGA, στο παρελθόν το μόνο που είχαν δει ήταν τον δράστη να περνά κάποιες φορές και να βρίζει, ωστόσο ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε με τον πατέρα τους.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατηγορούσε συχνά το θύμα στο παρελθόν, ότι του έκλεβε ροδάκινα και εργαλεία. Κάτοικοι του χωριού είχαν γίνει μάρτυρες σε ξέσπασμα που είχε ο δράστης σε καφενείο, εναντίον της συζύγου του θύματος. Ωστόσο, κανείς, όπως φαίνεται, δεν είχε φανταστεί ότι θα έφτανε στο έγκλημα.