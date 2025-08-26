Άγρια δολοφονία στη Σκύδρα: «Τον πυροβόλησα γιατί ήταν στο χωράφι μου», λέει ο 76χρονος δράστης

Το κουβάρι ενός ειδεχθούς εγκλήματος ξετυλίγεται στη Σκύδρα, όπου ένας άνδρας ηλικίας 76 ετών πυροβόλησε, έσυρε με το αυτοκίνητο και πέταξε έναν 72χρονο συγχωριανό του. Παρ’ όλο που οι υποψίες των αστυνομικών αρχών είχαν πέσει πάνω του από την αρχή, ο άνδρας συνέχιζε να παίζει θέατρο για εννέα ολόκληρες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η δολοφονία σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου, με την κόρη του θύματος να δηλώνει την εξαφάνισή του μια ημέρα μετά, στις 17 Αυγούστου. Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς ο 72χρονος έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ.

Το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) ο 76χρονος δράστης «λύγισε» και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του στις αστυνομικές αρχές. «Τον πυροβόλησα με την καραμπίνα και τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του θύματος, στο οποίο, μάλιστα, ο ίδιος ο δράστης μετέφερε τον 72χρονο με το όχημά του και πιο συγκεκριμένα τον έδεσε και τον τράβηξε μέχρι εκεί. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό ενώ θα γίνει και ταυτοποίηση μέσω DNA στη σορό του θύματος για να διαπιστωθεί με κάθε τρόπο ότι ο 76χρονος είναι υπεύθυνος της δολοφονίας.

Οι αντιφάσεις που έστρεψαν τις υποψίες στο πρόσωπό του

Στην αρχική του κατάθεση στις Αρχές ο 76χρονος φαίνεται πως είχε πέσει σε αντιφάσεις, γεγονός που έστρεψαν τις υποψίες στο πρόσωπό του, καθώς υπήρχαν και οι πληροφορίες ότι είχε διαφορές με το θύμα σχετικά με χωράφια.

Κατά την ομολογία του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε τον 72χρονο επειδή αντιλήφθηκε την παρουσία του μέσα στο χωράφι του και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Αφότου ομολόγησε, οι Αρχές προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του 76χρονου, όπου και εντόπισαν, μεταξύ άλλων, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ρούχα, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.