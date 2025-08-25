Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας - Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Τραγωδία σε γάμο στην Πάτρα: Ο παππούς της νύφης πέθανε μπροστά στα μάτια των καλεσμένων

Ο 85χρονος παππούς της νύφης, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα έντρομα μάτια συγγενών, φίλων και παρισταμένων.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου σε γαμήλια δεξίωση σε κέντρο γάμων στην Πάτρα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του γλεντιού σε πολυχώρο εκδηλώσεων, ο 85χρονος παππούς της νύφης, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα έντρομα μάτια συγγενών, φίλων και παρισταμένων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών. Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.

Παρά τη λήψη πρώτων βοηθειών, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

