Πέλλα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 76χρονο για την άγρια δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Πέλλα, μετά τη δολοφονία 72χρονου άνδρα με καταγωγή από το χωριό Δάφνη. Το θύμα, που αγνοείτο επί 10 ημέρες, εντοπίστηκε σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 76χρονου συγχωριανού του, ο οποίος ομολόγησε το φονικό.



Ο 76χρονος, μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία, πιθανόν για την Πέμπτη 28 Αυγούστου.



«Έφυγε στις 14:30 το μεσημέρι για να ψωνίσει. Την επόμενη ημέρα μας τηλεφώνησε ο εργοδότης του και μας είπε ότι δεν πήγε στη δουλειά. Ανησυχήσαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε "πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι". Φώναζε, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.



Το πρωί της 25ης Αυγούστου, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 72χρονου σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής.



«Τον πυροβόλησα δύο φορές και μετά έκρυψα με κλαδιά το πτώμα. Πήγα στο σπίτι όπου έθαψα στην αυλή τους κάλυκες. Επέστρεψα όταν σουρούπωσε. Τον έδεσα στο αυτοκίνητο και τον έσυρα μέχρι τη χωματερή. Εκεί έβαλα πάνω του μπάζα και ένα νάιλον», ανέφερε ο 76χρονος στην ομολογία του.