Σκύδρα: Άνδρας ομολόγησε πως δολοφόνησε 72χρονο για... προσωπικές διαφορές - Τον έσυρε με το αμάξι

Μια στυγερή δολοφονία έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας (25/8) όταν ένας άνδρας ηλικίας 76 ετών ομολόγησε πως πυροβόλησε έναν 72χρονο από το χωριό Δάφνη στη Σκύδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυο άνδρες είχαν προσωπικές διαφωνίες για κάποια χωράφια. Έτσι, οι υποψίες των Αστυνομικών πήγαν αμέσως στον καθ' ομολογία δολοφόνο.

Τα πρώτα λόγια του 76χρονου ήταν «εγώ τον σκότωσα. Τον πυροβόλησα με καραμπίνα», ενώ παράλληλα έχει υποδείξει και το σημείο που βρέθηκε η σορός του θύματος στο οποίο, μάλιστα, ο ίδιος ο δράστης μετέφερε τον 72χρονο με το όχημά του και πιο συγκεκριμένα τον έδεσε και τον τράβηξε μέχρι εκεί.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό ενώ θα γίνει και ταυτοποίηση μέσω DNA στη σορό του θύματος για να διαπιστωθεί με κάθε τρόπο ότι ο 76χρονος είναι υπεύθυνος της δολοφονίας.