Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Μουρτζούκου: «Θα υποδείξει εμπλεκόμενο πρόσωπο για τον Παναγιωτάκη»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου θα κατονομάσει άτομο για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, έκανε γνωστό ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής αναφέροντας μεταξύ άλλος πως στα κείμενα που γράφει από τις φυλακές κορυδαλλού εξηγεί τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου με την υπόθεση.

Ξεκινώντας όσα ανέφερε ο δικηγόρος της κατ' ομολογία δολοφόνου απάντησε για το κακό κλίμα το οποίο επικρατούσε στις φυλακές κορυδαλλού. «Τώρα είναι ήρεμα. Υπήρχαν κάποια μικρά επεισόδια. Είναι η καθημερινότητα των φυλακών», λέει χαρακτηριστικά ενώ εξηγεί πως η Ειρήνη Μουρτζούκου κρατείται σε κελιά προστασίας, όπου βρίσκονται πιο βαριές περιπτώσεις και προφυλάσσονται από τις υπόλοιπες κρατούμενες.

«Το να τα λέμε VIP κελιά, είναι λάθος. Τις κρατούμενες δεν τις βλέπει το φως του ήλιου, δεν προαυλίζονται μαζί με τους υπόλοιπους» είπε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «προσπαθεί να εγκλιματιστεί, έγινε δεκτό το αίτημα για ψυχιατρική εξέταση, κυριολεκτικά και πεισματικά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη».

Όπως ανέφερε στο Mega, ο Νίκος Αλεξανδρής λέει την προσωπική του εκτίμηση πως «θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση και νομίζω πως δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη κατηγορούμενη σε αυτήν την υπόθεση». Ο δικηγόρος στην ερώτηση αν οι κατηγορίες θα αφορούν τον θάνατο ή την παραμέληση απάντησε ότι «η πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα αφορά μόνο την παραμέληση. Μπορεί να είναι άλλος ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή από τον Παναγιωτάκη και να προσπαθεί να το φορτώσει στην Ειρήνη».

«Θα κατανομάσει ανθρώπους και τον ρόλο τους»

Μάλιστα, υπογραμμίζει πως «θυμίζω ότι έχει ομολογήσει αβίαστα την εμπλοκή της στις άλλες περιπτώσεις, αλλά αρνείται πεισματικά για την περίπτωση του Παναγιωτάκη» είπε και σημείωσε πως σε κείμενα που γράφει ακατάπαυστα, κατονομάζει συγκεκριμένους ανθρώπους και τον ρόλο του καθενός για την υπόθεση και πως η Μουρτζούκου θα υποδείξει το πρόσωπο που εμπλέκεται.

Δεν το έχει πει ως τώρα γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τον δικηγόρο, όμως θα πει τι ακριβώς έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος που ήταν εκεί. «Ήταν λύτρωση να αναλάβει τις ευθύνες, αλλά δεν θα αναλάβει των άλλων», τόνισε ο δικηγόρος και κατέληξε εκτιμώντας πως ο κατηγορούμενος δεν θα είναι μόνο ένας, αλλά περισσότερα άτομα. «Στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει άλλος άνθρωπος, σε όλη την ιστορία», είπε.