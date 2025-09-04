Αμαλιάδα: Από ασφυξία ο θάνατος του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το σκεπτικό των ιατροδικαστών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, καθώς στο πόρισμα που συντάσσεται αυτό το διάστημα θα αποτυπωθεί το σκεπτικό των τριών ιατροδικαστών που έχουν αναλάβει την υπόθεση και το οποίο δείχνει ότι το παιδί πέθανε από ασφυξία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Mega, το πόρισμα δείχνει ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού θεωρείται δολοφονία καθώς έφυγε από τη ζωή από ασφυκτικό θάνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα των προηγούμενων παθολογοανατόμων που ανέλαβαν την υπόθεση.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό

Παράλληλα, στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για συνομιλίες με την Ειρήνη Μουρτζούκου σχετικά με τον Παναγιωτάκη, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δεν αναφέρθηκε καθόλου στον θάνατο του μικρού παιδιού.

Σημειώνεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών - δύο δικά της, ενός βρέφους φίλης της και της αδερφής της - δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη».

Εκφράζοντας τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω». Τόνισε επίσης ότι θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ. τη γιαγιά του παιδιού), αναφέροντας πως «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».