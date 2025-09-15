Η Ειρήνη Μουρτζούκου σπάει τη σιωπή της μέσα από τη φυλακή: «Είμαι άδικα μέσα και θα αποδειχθεί»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή της μέσα από τη φυλακή Κορυδαλλού, στην οποία βρίσκεται μετά την ομολογία της δολοφονίας των δύο δικών της βρεφών, ενός βρέφους φίλης της και της 14χρονης αδελφής της.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η 25χρονη αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει το πώς συνέβη χωρίς ωστόσο να έχει προβεί σε λεπτομέρειες.

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό», η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει ότι «είναι χάλια» και «ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα» της φυλακής.

Τονίζει ότι ο δικηγόρος της είναι ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο μιλά εκτός φυλακών, ενώ όσον αφορά τον Παναγιωτάκη επιμένει:

«Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω πως τις επόμενες ημέρες θα φανεί».

Η συνέντευξη της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Γιώργο Λιάγκα

Πώς είσαι Ειρήνη;

Πώς να είμαι; Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολα πολύ.

Ποια είναι η καθημερινότητά του στη φυλακή; Στο κελί είσαι μόνη σου;

Είμαι με άλλες 2 γυναίκες, απλά είναι δύσκολα γιατί έχουμε διάφορα.

Ποια είναι η σχέση σου με τις άλλες συγκρατούμενες εκεί; Ακούστηκε ότι σου κάνουν bullying, ισχύει αυτό;

Στην αρχή είχαμε κάποιες διαφορές, μετά όχι, είμαστε κανονικά.

Έχεις καλή σχέση με τις άλλες συγκρατούμενες;

Ναι με ορισμένες, όχι με όλες.

Με ποιους επικοινωνείς εκτός φυλακών; Δηλαδή όπως πήρες τηλέφωνο εμένα, πήρες και άλλους; Με την μητέρα σου μιλάς;

Δεν μιλάω με κανέναν. Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω για την υπόθεση για το τι θα γίνει με τις απολογίες. Μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη, πλέον δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Δεν θέλω κανέναν άλλον.

Θεωρείς ότι είσαι άδικα μέσα στη φυλακή;

Ναι, το πιστεύω και πιστεύω πως θα φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου.

Το τελευταίο πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη λέει ότι οφείλεται σε δολοφονία. Έχεις εμπλοκή με τον θάνατό του;

Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω πως τις επόμενες ημέρες θα φανεί.

Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα;

Περιμένω τη δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει.

Κρατάς κάποια κακία σε κάποιους ανθρώπους για το πώς σου φέρθηκαν; Δηλαδή στην μαμά σου, στους συγγενείς σου, στην Πόπη;

Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα.

Πώς βιώνεις τις στιγμές μέσα στη φυλακή; Παίρνεις κάποια βοήθεια; Με ποιον είσαι κοντά;

Παίρνω κάθε τόσο φάρμακα. Δεν αντέχεται εδώ πέρα.