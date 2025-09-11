Στο «μικροσκόπιο» η Ιατροδικαστική Πάτρας: Οι θάνατοι - μυστήριο και η ταρίφα των 500 ευρώ

Στο προσκήνιο έρχεται πάλι η «αμαρτωλή» Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας. Μετά τις αποκαλύψεις για έναν ακόμα μυστήριο θάνατο βρέφους μόλις 2,5 μηνών που από την ιατροδικαστική υπηρεσία αποδόθηκε σεμηνιγγοεγκεφαλίτιδα την ώρα που έφερε σημάδια κακοποίησης ξυπνά εφιαλτικές μνήμες.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα έχει χειριστεί -όχι αποτελεσματικά- μια σειρά υποθέσεων όπως τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και τους θανάτους των παιδιών της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Το άνοιγμα των φακέλων και τα σενάρια για «ταρίφα» 500 ευρώ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές μετά το μπαράζ αποκαλύψεων που αφορούν τους ύποπτους θανάτους μωρών με τελευταία την υπόθεση του 2,5 μηνών βρέφους, που αν και έφερε σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου του τη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Από αρκετούς έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν σημαντικά έγγραφα, με κυριότερο αυτό της πιστοποίησης της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μάλιστα την Τετάρτη (10/9) ολοκληρώθηκε και το «ξήλωμα» της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, καθώς τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων ο τελευταίος ιατροδικαστής και ένα διοικητικό στέλεχος. Μια ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (9/9), πραγματοποιήθηκε έφοδος στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ιατροδικαστική της Πάτρας, από όπου πήραν φακέλους των τελευταίων ετών που αφορούν θανάτους που αποδόθηκαν σε φυσιολογικά αίτια.

Τα σενάρια για «ταρίφα» 500 ευρώ

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο τον ιατροδικαστή κ. Γκότση αλλά και για άλλους, ενώ παράλληλα εξετάζονται και άλλα σενάρια που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για «ταρίφα» 500 ευρώ.

Επιπλέον, ανοίγει ξανά και η υπόθεση θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη στο Μεσολόγγι.

Την ίδια στιγμή με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ξεκλειδώνουν όλοι οι φάκελοι που αναγράφουν «φυσιολογικά αίτια» ως αιτία θανάτου.