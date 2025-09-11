Πάτρα: 25χρονη κατήγγειλε βιασμό από τον πρώην της σε συνάντηση «για να κουβεντιάσουν»
Η 25χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της την Τετάρτη 10/9, ενώ το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε δύο μέρες νωρίτερα.
Για βιασμό κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της μια 25χρονη στην Πάτρα, ενώ είχαν βρεθεί για να μιλήσουν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος, η 25χρονη κατήγγειλε ότι ο 31χρονος πρώην σύζυγός της την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα, όταν τον επισκέφτηκε στο σπίτι του «προκειμένου να κουβεντιάσουν».
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.
Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας δικογραφία για βιασμό.
Η εν λόγω δικογραφία πρόκειται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.