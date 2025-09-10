Μυστήριο με Γαλλίδα τουρίστρια που εξαφανίστηκε στην Πάτρα

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η εξαφάνιση μιας Γαλλίδας τουρίστριας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 73χρονη πήγε στην Πάτρα μαζί με γκρουπ Γάλλων τουριστών και διαμένει σε ξενοδοχείο της παραλιακής οδού. Ωστόσο, σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ αντιλήφθηκαν την απουσία της και ειδοποίησαν τις Αρχές.



Οι έρευνες γίνονται σε όλο το μήκος της παραλιακής, καθώς φαίνεται η ηλικιωμένη τουρίστρια να έχει εξαφανιστεί από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.