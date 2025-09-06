Βρέθηκε ο 17χρονος Έλληνας που αγνοούνταν για μια ολόκληρη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη

Η υπόθεση εξαφάνισης του 17χρονου Ελληνοαμερικανού Γιάννη Δαμιανάκη είχε αίσιο τέλος, περίπου μια εβδομάδα αφότου εξαφανίστηκε στο Λονγκ Άιλαντ. Ο 17χρονος εντοπίστηκε από έναν πολίτη στην περιοχή East Moriches, στην κομητεία Suffolk.

Ο νεαρός ομογενής βρέθηκε αναίσθητος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, οι συγγενείς του, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησαν το κοινό για τη βοήθειά του και άφησαν να εννοηθεί ότι ο 17χρονος είναι πλέον ασφαλής.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ στα Αμερικανικά μέσα, ο Δαμιανάκης αγνοούνταν από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, αφού έφυγε από το ομαδικό σπίτι για ανηλίκους όπου είχε τοποθετηθεί με εντολή του Οικογενειακού Δικαστηρίου της κομητείας Suffolk. Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση όπου διαμένουν νέοι για νομικούς ή κοινωνικούς λόγους υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Η περίοδος της εξαφάνισής του ήταν μια αγχωτική περίοδος για την οικογένεια. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα και είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τελευταία φορά το είδαν στην περιοχή Amityville του Long Island στη Νέα Υόρκη.

Το Amityville είναι μια περιοχή στην πόλη Babylon, στην κομητεία Suffolk του Long Island, με μόνιμο πληθυσμό περίπου 9.500 κατοίκων.