«Την έψαχναν βράδυ για να μη δουν οι τουρίστες»: Καρφιά για τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στην Καβάλα

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 59χρονης Μισέλ Μπουρντά, η οποία αγνοούνταν από την 1η Αυγούστου, όταν χάθηκε από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, όπου παραθέριζε με τον σύζυγό της.

Η σορός της εντοπίστηκε σχεδόν έναν μήνα αργότερα στο Φιδονήσι και ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε –αγορασμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο– καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος επήλθε από πνιγμό, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης.

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, δήλωσε ότι η Μισέλ είχε παρελθόν με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έδειχνε ήρεμη και ευδιάθετη. «Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και ξαπλώσαμε να ξεκουραστούμε. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και δεν την βρήκα δίπλα μου, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί», είπε στην Daily Mail.

Παράλληλα, ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στις ελληνικές Αρχές, κατηγορώντας το Λιμενικό και την Αστυνομία για καθυστερήσεις και αδιαφορία. «Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να εμφανιστεί η Αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά. Δεν χρησιμοποίησαν ούτε σκυλιά ούτε drones. Και οι έρευνες με βάρκα γίνονταν μόνο νύχτα, για να μη δουν οι τουρίστες», υποστήριξε.

Ο Κρις Μπουρντά κατήγγειλε ακόμη πως, όταν ζήτησε βοήθεια από σερβιτόρο της περιοχής, εκείνος γέλασε, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.