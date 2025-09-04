Θρίλερ στην Καβάλα - Εντοπίστηκε σορός στο Φιδονήσι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Καβάλας, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου 2025 εντοπίστηκε σορός στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η σορός ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.



Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.