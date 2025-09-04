Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Καβάλα Local News

Θρίλερ στην Καβάλα - Εντοπίστηκε σορός στο Φιδονήσι

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σορός ανήκει πιθανώς σε γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Φωτο αρχείου: Λιμενικό Σώμα / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Καβάλας, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου 2025 εντοπίστηκε σορός στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η σορός ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

