Μυστήριο στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη - Άγνωστη η ταυτότητά του

Μυστήριο έχει προκληθεί στο Ηράκλειο Κρήτης με πτώμα άνδρα που εντόπισε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) από εκμισθωτή σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν επί τόπου για τη περισυλλογή της σορού η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι από τις λιμενικές αρχές εστάλη σήμα ενημέρωσης τόσο στα νησιά των Κυκλάδων, όσο και στον Πειραιά, αφού σε επίπεδο Κρήτης δεν υπάρχει ενεργή αναζήτηση που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του πτώματος.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εξετάζονται.