Θρίλερ στη Χαλκίδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα - Tι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση ότι ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα το απόγευμα της Δευτέρας (6/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν ύστερα από καταγγελία πολίτη που τηλεφώνησε στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέροντας ότι εντόπισε άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, κ. Μούτσιαλος, οι άνδρες της υπηρεσίας θα ανασύρουν τη σορό, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ίσως να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Δείτε βίντεο από το σημείο: