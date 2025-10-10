Ελλάδα Ασπρόπυργος Φωτιά Πυροσβεστική

Φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα σε πίστα καρτ - Εικόνες από το σημείο

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με παλιά λάστιχα. Στο σημείο υπήρχε ένα φορτηγό που κάηκε ολοσχερώς. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες. σε παρακείμενες αποθήκες.

Δείτε βίντεο του flash.gr από τον τόπο της φωτιάς:

