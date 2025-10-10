Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο, δίπλα σε πίστα καρτ - Πληροφορίες για εκρήξεις

Ελλάδα Λαμία Τροχαίο Local News

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε ΙΧ που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ – Ένας τραυματίας

O οδηγός του IX, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Featured image
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Μαρτίνου, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο οδηγός του IX, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Lamiareport.gr
Lamiareport.gr
Lamianow.gr
Lamianow.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λαμία Τροχαίο Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader