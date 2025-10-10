Μενίδι: «Ίσως να μην ήταν δυστύχημα» - Έκκληση για πληροφορίες και από τον σύζυγο της 46χρονης

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στο Μενίδι, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μια 46χρονη μητέρα τριών παιδιών, με την Τροχαία να απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες και μάρτυρες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 22:30, επί της Λεωφόρου Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού 387, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 46χρονη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών και υπάλληλος στο καζίνο της Πάρνηθας. Όταν συνέβη το δυστύχημα κατευθυνόταν στην εργασία της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας από τα συντρίμμια. Η 46χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δημόσια έκκληση για πληροφορίες και μάρτυρες κάνει και ο σύζυγος της 46χρονης. «Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει. Την ώρα του τροχαίου «πήγαινε για δουλειά στο καζίνο. Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», ανέφερε.

«Ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα», τόνισε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ίσως κάποιο ζώο να πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο και εκείνη να προσπάθησε να το αποφύγει, ενώ άλλες μαρτυρίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και άλλο όχημα στο δυστύχημα.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων Καζίνο Γ. Χοτζόγλου δήλωσε: «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Την Τρίτη 7-10-2025 και περί ώρα 22:30΄, επί της Λεωφ. Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού -387-, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα, περιοχής Δήμου Αχαρνών, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, με εμπλεκόμενο όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2102854400 και 2102854402».