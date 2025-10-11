Τρόμος στη Φιλολάου: Λεωφορείο διαλύει Ι.Χ. – Ζωντανή από τύχη η οδηγός

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου και Χρεμωνίδου στο Παγκράτι, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το λεωφορείο συγκρούστηκε με μεγάλη σφοδρότητα με το μικρό επιβατικό όχημα, το οποίο κυριολεκτικά μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, καθώς το Ι.Χ. έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή — γεγονός που καθιστά θαύμα το ότι η οδηγός του βγήκε ζωντανή.

Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Οι επιβάτες του λεωφορείου δεν φαίνεται να έχουν υποστεί τραυματισμούς, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση και φόβος τη στιγμή της σύγκρουσης.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και δύο μονάδες του ΕΚΑΒ, ενώ για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στην περιοχή διεξαγόταν με δυσκολία. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η υπερβολική ταχύτητα ή η παραβίαση προτεραιότητας να συνέβαλαν στη σύγκρουση.



Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη διασταύρωση θεωρείται «επικίνδυνο σημείο» και έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας στο Παγκράτι.