Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Ακαριαίος θάνατος για μοτοσικλετιστή
Το θύμα που δεν φορούσε κράνος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και εκσφενδονίστηκε σε μεγάλη απόσταση.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν Πολωνό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται πως οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa.