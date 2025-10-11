Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Ακαριαίος θάνατος για μοτοσικλετιστή

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν Πολωνό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.



Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται πως οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa.