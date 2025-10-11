Ελλάδα Τροχαίο Μύκονος Local News

Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Ακαριαίος θάνατος για μοτοσικλετιστή

Το θύμα που δεν φορούσε κράνος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και εκσφενδονίστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ.αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν Πολωνό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται πως οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa.

