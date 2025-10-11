Σοκαριστικό τροχαίο στον Βόλο: 16χρονος εμβόλισε βαν, το πέταξε στο ποτάμι και έγινε καπνός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στην οδό Ιωλκού στον Βόλο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος, εμβόλισε επαγγελματικό βανάκι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με το magnesianews.gr το βαν εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον χείμαρρο του Κραυσίδωνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του, γνωστός επαγγελματίας της πόλης, του γνωστού ξυλόφουρνου Ιωαννίδη.

Ο ανήλικος, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος κατεβαίνοντας την Ιωλκού. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στράφηκε αριστερά στον Περιφερειακό και κατευθύνθηκε προς Άλλη Μεριά, όπου εγκατέλειψε το όχημα μπροστά από τον υποσταθμό της ΔΕΗ.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφερε λίγο αργότερα να εντοπίσει και να συλλάβει τον 16χρονο οδηγό.

Τι καταγγέλλει ο επιχειρηματίας

Σε ανάρτησή του ο γνωστός επιχειρηματίας, Θανάσης Ιωαννίδης, αναφέρει: «Κύριε δήμαρχε Αχιλλέας Μπέος φτιάξτε τους δρόμους τώρα. (Δύο χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα σε δρομο που περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα). Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα σήμερα».