Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου - Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε φανάρι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Λαυρίου, όταν μια μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και «καρφώθηκε» σε φανάρι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του τον 45χρονο αναβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο» της Βούλας.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του, με το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.