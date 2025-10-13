Σοκ στα Χανιά: Επιβάτης αστικού λεωφορείου έπαθε ανακοπή - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Σοκ προκάλεσε σε επιβάτες ενός αστικού λεωφορείου στα Χανιά η στιγμή που ένας ηλικιωμένος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά τους. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 13/10 στο εν κινήσει όχημα δημιουργώντας αναστάτωση.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο, ενώ στη συνέχεια, τον μετέφεραν χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, ο άνδρας τελικά επανήλθε, κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο, αφού οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μέσα στο ασθενοφόρο, με τον ηλικιωμένο να παραδίδεται στους γιατρούς του Νοσοκομείου, έχοντας σφυγμό.